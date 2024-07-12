Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:00

Футбол и баскетбол с 2DROTS и ЦСКА, автограф-сессии с Овечкиным, Кириленко и Чаловым, финал Евро — в FONBASE на VK Fest

Telegram Дзен

На один уик-энд площадка станет одним из центров спортивного движа в рамках главного музыкального фестиваля страны.

7 июля в «Лужниках» открылось спортивное и культурное поп-ап-пространство FONBASE. До 4 августа здесь будут проходить футбольные и баскетбольные игры, тренировки и спортивные мастер-классы. Поле также превращается в зрительный зал для прямых трансляций ключевых спортивных событий, показов кино от Okko и музыкальных лайвов.

13 и 14 июля в «Лужниках» будут особенно жаркими, ведь в эти дни здесь пройдет крупнейшее музыкальное событие года — VK Fest. FONBASE станет одним из эпицентров спортивной жизни на фестивале.

В субботу днем здесь можно будет принять участие в баскетбольном турнире и выполнении специальных заданий у кольца вместе с 2DROTS, а вечером встретиться с легендарными Александром Овечкиным и Андреем Кириленко. Все воскресенье на базе пройдет футбольный турнир при участии 2DROTS, а вечером состоится презентация новой формы ЦСКА на сезон-2024/25, а также автограф-сессия Матвея Лукина и Мойзеса. Весь день на базе будут выставлены Кубок УЕФА и FONBET Кубок России. Уик-энд завершится на высокой ноте просмотром главного футбольного события года — финальной игры чемпионата Европы между командами Испании и Англии.

Доступ на все события на FONBASE в рамках VK Fest не требует регистрации, понадобится только билет на фестиваль.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Александр Овечкин
Федор Чалов
Баскетбол
Футбол
Прогнозы на спорт
Андрей Кириленко
1
0
Читайте также
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Красно-белые взяли самого дорогого футболиста США, его рост ниже, чем у Месси. Кто такой Эсекьель Барко, которого купил «Спартак»
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Медведев легко проиграл Алькарасу прошлогодний полуфинал Уимблдона. В этом у него будут шансы