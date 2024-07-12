Футбол и баскетбол с 2DROTS и ЦСКА, автограф-сессии с Овечкиным, Кириленко и Чаловым, финал Евро — в FONBASE на VK Fest

На один уик-энд площадка станет одним из центров спортивного движа в рамках главного музыкального фестиваля страны.

7 июля в «Лужниках» открылось спортивное и культурное поп-ап-пространство FONBASE. До 4 августа здесь будут проходить футбольные и баскетбольные игры, тренировки и спортивные мастер-классы. Поле также превращается в зрительный зал для прямых трансляций ключевых спортивных событий, показов кино от Okko и музыкальных лайвов.

13 и 14 июля в «Лужниках» будут особенно жаркими, ведь в эти дни здесь пройдет крупнейшее музыкальное событие года — VK Fest. FONBASE станет одним из эпицентров спортивной жизни на фестивале.

В субботу днем здесь можно будет принять участие в баскетбольном турнире и выполнении специальных заданий у кольца вместе с 2DROTS, а вечером встретиться с легендарными Александром Овечкиным и Андреем Кириленко. Все воскресенье на базе пройдет футбольный турнир при участии 2DROTS, а вечером состоится презентация новой формы ЦСКА на сезон-2024/25, а также автограф-сессия Матвея Лукина и Мойзеса. Весь день на базе будут выставлены Кубок УЕФА и FONBET Кубок России. Уик-энд завершится на высокой ноте просмотром главного футбольного события года — финальной игры чемпионата Европы между командами Испании и Англии.

Доступ на все события на FONBASE в рамках VK Fest не требует регистрации, понадобится только билет на фестиваль.

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