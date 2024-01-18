Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

Футбольный клуб «Пари НН» объявил о создании второй команды

Команда «Пари НН-2».
Telegram Дзен

В структуре футбольного клуба «Пари НН», стратегическим партнером которого является букмекерская компания PARI, появилась вторая команда. 18 января 2024 года стало днем рождения нового коллектива — «Пари НН-2».

Вторая команда вошла в структуру клуба «Пари НН». Она будет выступать во второй лиге (дивизион «Б»). Домашней ареной «Пари НН-2» станет стадион «Локомотив».

Сейчас новый коллектив тренируется в Нижнем Новгороде, а в ближайшее воскресенье отправится на первый южный сбор — в Крымск. Он будет проходить с 22 января по 12 февраля. На сборе команда планирует провести пять контрольных матчей: 31 января (с дзержинским «Химиком»), 3, 6, 9 и 11 февраля.

В тренерский штаб «Пари НН-2» перевели наставников молодежной команды «Пари НН»: Валерия Бурлаченко, Сергея Павлова и Александра Калачева. Также штат пополнят начальник команды Александр Таланин, врач Владимир Коробейников и видеооператор Алексей Супоня.

«Мы очень благодарны руководству нашего клуба: председателю совета директоров «Пари НН» Дмитрию Юрьевичу Кондратову и генеральному директору Давиду Валерьевичу Мелик-Гусейнову за создание второй команды. Это очень нужное и большое дело для развития молодых футболистов. Наша команда будет тем самым буфером для ребят между молодежным и профессиональным футболом. Основу «Пари НН-2» составят парни 2004 года рождения, которые по регламенту уже не могут играть за молодежку. Естественно, найдется место в команде футболистам и других возрастов, и мы будем развивать их и наигрывать для главной команды», — заявил главный тренер «Пари НН-2» Валерий Бурлаченко.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
0
Читайте также
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке
Обвинение запросило почти пять лет колонии для Стрелкова
Популярное видео
«Сибирь» лишили очков за игру с четырьмя легионерами в составе
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» первым в КХЛ забронировал место в Кубке Гагарина
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Приход Ковальчука и черная серия «Спартака»: есть ли связь?
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» громит «Торпедо», спокойствие «Салавата Юлаева»
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Арбитр Денис Наумов нахамил главному тренеру «Авангарда» Кравцу
ЦСКА проиграл «Динамо» после серии побед
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Команды звездных футболистов и артистов сыграли в хоккей на Красной площади