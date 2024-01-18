Футбольный клуб «Пари НН» объявил о создании второй команды

В структуре футбольного клуба «Пари НН», стратегическим партнером которого является букмекерская компания PARI, появилась вторая команда. 18 января 2024 года стало днем рождения нового коллектива — «Пари НН-2».

Вторая команда вошла в структуру клуба «Пари НН». Она будет выступать во второй лиге (дивизион «Б»). Домашней ареной «Пари НН-2» станет стадион «Локомотив».

Сейчас новый коллектив тренируется в Нижнем Новгороде, а в ближайшее воскресенье отправится на первый южный сбор — в Крымск. Он будет проходить с 22 января по 12 февраля. На сборе команда планирует провести пять контрольных матчей: 31 января (с дзержинским «Химиком»), 3, 6, 9 и 11 февраля.

В тренерский штаб «Пари НН-2» перевели наставников молодежной команды «Пари НН»: Валерия Бурлаченко, Сергея Павлова и Александра Калачева. Также штат пополнят начальник команды Александр Таланин, врач Владимир Коробейников и видеооператор Алексей Супоня.

«Мы очень благодарны руководству нашего клуба: председателю совета директоров «Пари НН» Дмитрию Юрьевичу Кондратову и генеральному директору Давиду Валерьевичу Мелик-Гусейнову за создание второй команды. Это очень нужное и большое дело для развития молодых футболистов. Наша команда будет тем самым буфером для ребят между молодежным и профессиональным футболом. Основу «Пари НН-2» составят парни 2004 года рождения, которые по регламенту уже не могут играть за молодежку. Естественно, найдется место в команде футболистам и других возрастов, и мы будем развивать их и наигрывать для главной команды», — заявил главный тренер «Пари НН-2» Валерий Бурлаченко.