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Футбольный турнир на берегу Байкала: как прошло открытие спортивного пространства «Горизонт»

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17 августа в Байкальске, первом российском экогороде, начала работу спортивная площадка «Горизонт» — новая точка притяжения байкальских спортсменов и болельщиков. Стойкое резиновое покрытие, двухрядная трибуна и яркий дизайн, вдохновленный находками советского конструктивизма и оформлением ярких спортивных пространств со всего мира.

Первый день работы площадка отметила большим турниром среди 13 городских и областных футбольных команд. Участники турнира получили футбольную форму от организаторов мероприятия, а также подарки от магазина спортивной экипировки Sport Joma Kelme и ресторана «Джо-Джо». Победу одержала команда «Домстрой» из Иркутска. Поддержать игроков приехали Хул, MBAYPE и другие игроки из медиакоманды 2DROTS, а также ютуберы «МЯЧ Production» и комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель, которые сняли об открытии «Горизонта» репортажи.

Игры прошли в атмосфере настоящего фестиваля. Музыка, фудкорт, кикер, настольный теннис и розыгрыш футболок с принтами от независимого московского художника Хассана Мустафина по мотивам спортивного соц-арта.

«Горизонт» — один из проектов команды Fonteam, которая поддерживает российский спорт социальными инициативами. В ее составе звезды футбола Игорь Акинфеев, Сергей Пиняев и Эдамс (2DROTS), чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, а также спортивный журналист Карен Адамян.

Осенью 2023 года Fonteam провела масштабный конкурс идей по развитию спортивной среды. Одним из трех победителей стал житель Байкальска Василий Николаенко, который предложил построить в городе оснащенную спортивную площадку — для развития инфраструктуры и обмена спортивным опытом.

Открытие «Горизонта» Fonteam посвятила памяти коллеги и легенды спортивной журналистики Василия Уткина. Его знаменитая цитата «Вы думаете, мы тут в футбол играем? Мы тут жизнь живем» размещена на одном из бортов поля. Теперь эти слова будут встречать спортсменов каждую игру.

«Горизонт» — первый проект масштабного развития территории Байкальска, за который отвечает «КБ Стрелка». Рядом с полем появятся площадки для воркаута и баскетбола, а также парковая зона.

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