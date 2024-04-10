Гаэль Монфис

Прогнозы на спорт
Сегодня, 13:00
10 апреля Даниил Медведев во втором круге «мастерса» в Монте-Карло сыграет с Гаэлем Монфисом. Встреча между россиянином и французом стартует не ранее 15.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана в букмекерской компании Winline. Счет личных встреч неожиданный — 2-1 в пользу Монфиса.
При этом аналитики букмекерской компании Winline считают Медведева фаворитом матча. На победу россиянина предложено поставить за коэффициент 1.39, вероятность этого исхода — примерно 72%. Успех его соперника котируется за 3.05 (28%).
Тотал больше 22.5 гейма можно оформить за 2.02, ТМ 22.5 — за 1.78.
Победа Медведева с форой (-3.5) гейма доступна за 1.89, триумф Монфиса с гандикапом (+3.5) — за 1.91.
Если Гаэль выиграет хотя бы один сет, сыграет пари за 1.74.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу российского игрока за 2.05.
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