Прогноз на матч «мастерса» в Монте-Карло Гаэль Монфис — Даниил Медведев 10 апреля 2024 года

10 апреля во втором круге «мастерса» в Монте-Карло Даниил Медведев сыграет с французом Гаэлем Монфисом. Первый для россиянина грунтовый матч сезона стартует не ранее 15.00 по московскому времени, в прямом эфире он будет показан в букмекерской компании Winline. Счет личных встреч — 2-1 в пользу Монфиса.

Аналитики букмекерской компании Winline считают Медведева фаворитом матча. На победу россиянина предложено поставить за коэффициент 1.39, вероятность этого исхода — примерно 72%. Успех его соперника котируется за 3.05 (28%).

Тотал больше 22.5 гейма можно оформить за 2.02, ТМ 22.5 — за 1.78.

Победа Медведева с форой (-3.5) гейма доступна за 1.89, триумф Монфиса с гандикапом (+3.5) — за 1.91.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу российского игрока за 2.05.

Прогноз и ставка на матч Гаэль Монфис — Даниил Медведев

Уж очень высокий коэффициент на победу Монфиса в предстоящей встрече, хотя всем известно, как тяжело порой даются Медведеву матчи на грунте. А этот для него будет дебютным на покрытии в этом сезоне. Пусть и в «родном» Монако, но все же... Пока Даниил войдет в ритм, пока заново подружится с кортом, рискует стать отстающим. Тем более Гаэль — цепкий игрок, которого будут очень активно поддерживать местные болельщики. Все это не на пользу Медведеву.

Рекомендуемая ставка: Монфис выиграет хотя бы сет за 1.72.

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