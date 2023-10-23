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Сегодня, 16:15

«Галатасарай» — «Бавария»: дерзкие турки во главе с Икарди не дадут себя в обиду

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Бавария» 24 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Мауро Икарди.
Фото Global Look Press
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24 октября мюнхенская «Бавария» пойдет за третьей победой на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперником команды Томаса Тухеля будет «Галатасарай», который в предыдущей встрече одолел «МЮ». Игра пройдет в Стамбуле на стадионе «Рамс Парк» и начнется в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск» с 19.30 мск. Главным арбитром назначен итальянец Давиде Масса.

Лига чемпионов. Группа A
24 окт, 19:45. Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
Бавария

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Баварию» серьезным фаворитом игры. На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 1.44, что примерно 69% вероятности исхода. Ничья идет за 5.35 (18%), успех «Галатасарая» — за 6.54 (13%).

Вариант, при котором хозяева не уступят, предложен за 2.93. Также можете взять фору (+2) на турецкий клуб за 1.43.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.78. В каждом матче с участием «Галатасарая» в этой ЛЧ прошел «верх» по голам.

Наиболее вероятный автор забитого мяча, по мнению экспертов, — Харри Кейн. На его гол можно поставить за 1.63.

Условие, при котором отличатся обе команды, идет за 1.63. Противоположный результат — за 2.30.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал&raquo;). «Реал» потерял очки во второй раз в сезоне. Но в гостях у «Браги» Беллингем и Винисиус зажгут как следует

Прогноз и ставка на матч «Галатасарай» — «Бавария»

«Галатасарай» — чуть ли не самый боевой клуб этой Лиги чемпионов. В первом туре стамбульцы ушли с 0:2 против «Копенгагена», а во втором победили «МЮ», уступая 1:2 к 70-й минуте (3:2). Таким образом чемпионы Турции в двух матчах забили уже пять мячей, а всего они отличились в 13 встречах подряд.

Учитывая, что матч для Икарди и компании будет домашний, горячий прием баварцам будет обеспечен. А они стабильность не блещут: пропустили в обеих играх в группе (от «МЮ» и «Копенгагена»), а в чемпионате отыграли на ноль только три из восьми встреч.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.72.

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