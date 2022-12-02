Прямая трансляция матча чемпионата мира Гана — Уругвай 2 декабря 2022 года

2 декабря в последнем матче группового этапа ЧМ сыграют сборные Ганы и Уругвая. Матч начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Джануб», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции в 17.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит, что Уругвай способен на победу. Поставить на номинальных гостей можно за 1.75, это примерно 57% вероятности. Ничью оценили в 3.80 (26%), успех Ганы — в 5.20 (17%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае положительного результата выплата составит 3800 рублей.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.90, Ф2(0) — за 1.30.

Гана не дает заскучать — в обеих играх при участии африканцев на групповом этапе проходил «верх» по голам и вариант «обе забьют». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.04, на обмен голами — за 2.00.

Ганцы не забивали меньше двух на этом мундиале. ИТБ1 (1.5) оценили в 3.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:0 в пользу Уругвая — за 6.10;

• 1:1 — за 7.00;

• 2:0 — за 7.10.