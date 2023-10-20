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«Гавр» — «Ланс»: кроваво-золотые ожили и доставят команде Кузяева проблемы

Прогноз на матч лиги 1 «Гавр» — «Ланс» 20 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Далер Кузяев («Гавр»).
Фото Global Look Press
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20 октября в девятом туре чемпионата Франции Далер Кузяев и «Гавр» примут вице-чемпиона минувшего розыгрыша — «Ланс». Поединок состоится на «Стад Океан». Арбитр Франсуа Летексье даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.

Франция. Лига 1. 9-й тур
20 окт, 22:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Ланс

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов на три очка: поставить на успех «Ланса» можно с коэффициентом 1.82, это около 52% вероятности. Победу темно-синих предложили с котировкой 4.67 (21%). Ничья доступна за 3.68 (27%).

На старте сезона кроваво-золотые уступили в трех выездах из четырех. Непоражение «Гавра» на «Стад Океан» идет за 2.05.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.80. Вариант «обе забьют» оценен за 1.96, обратный рынок — за 1.86.

В восьми турах лиги 1 Далер Кузяев отметился двумя голами. Точный выстрел россиянина в ворота «артезианцев» можно взять за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Гавр» — «Ланс»

Кроваво-золотые стали главной сенсацией минувшего розыгрыша — отстали от «ПСЖ» всего на одно очко и квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов впервые за 20 лет. Но начало нынешней кампании «артезианцы» завалили: четыре поражения и ничья. Все наладилось после старта в главном еврокубке: «Ланс» поделил очки с «Севильей» (1:1), а следом одолел «Тулузу» (2:1), «Страсбур» (1:0) и лондонский «Арсенал» (2:1). Перед международной паузой коллектив Франка Эза разошелся «миром» с «Лиллем» (1:1) и довел беспроигрышную серию до пяти встреч во всех турнирах.

«Гавр» в двух последних поединках влетел «Лиллю» и «Марселю» с общим счетом 0:5. Справиться с набравшим ход вице-чемпионом у Далера Кузяева и компании вряд ли получится. Правда, разгрома хозяев тоже ждать не стоит: три матча кроваво-золотых из пяти на отрезке без поражений получились «низовыми».

Рекомендуемая ставка: «Ланс» не проиграет и ТМ 2.5? за 2.08.

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Далер Кузяев
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