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Сегодня, 06:15

«Гавр» — «Лилль»: Кузяев отлично стартовал во Франции и готов к столкновению с «догами»

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Далер Кузяев («Гавр»).
Фото Global Look Press
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Команда Далера Кузяева «Гавр» в седьмом туре чемпионата Франции примет «Лилль». Игра пройдет 1 октября на арене «Стад Осеан». Арбитр Бастьен Дешепи даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.

Франция. Лига 1. 7-й тур
01 окт, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Лилль

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов набрать три очка: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.99, что приблизительно составляет 49% вероятности. Триумф темно-синих предложен с котировкой 3.93 (24%) — это наименее вероятный исход противостояния. Раздел очков доступен за 3.59 (27%).

Рынок на непоражение хозяев доступен за 1.86.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают преимущество «догов»:

• 0:0 — за 6.19;

• 1:1 — за 6.54;

• 1:0 в пользу «Гавра» — за 7.15.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.75.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.87, обратный рынок предложен за 1.94.

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Прогноз и ставка на матч «Гавр» — «Лилль»

«Гавр» удивляет на старте сезона: за шесть поединков команда Кузяева потерпела лишь одно поражение и с девятью очками взлетела на седьмую строчку. «Лилль» выступает хуже: коллектив Паулу Фонсеки добился всего двух побед и занимает 11-е место. Темно-синие же уступили только во втором туре, а также неожиданно оказались одним из самых забивных клубов лиги 1 — настреляли 10 мячей (пятый результат).

Рекомендуемая ставка: «Гавр» не проиграет за 1.86.

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