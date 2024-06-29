29 июня в 1/8 финала ЧЕ-2024 Германия сойдется с Данией. Поединок прогремит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в 22.00 по московскому времени. Встречу обслужит рефери из Англии Майкл Оливер. В прямом эфире его покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Аналитики ждут победы от команды Юлиана Нагельсманна. На успех бундестим в основное время можно поставить с коэффициентом 1.65, что составляет около 60% вероятности. Ничья дана за 3.93 (24%), а триумф Дании — за 6.25 (16%).

Выход Германии в четвертьфинал оценен в 1.30, а сенсационный прорыв «Датского динамита» — в 3.68.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.75.

Обмен голами можно взять за 2.16, обратный рынок — за 1.72.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу хозяев Евро за 6.01.

Прогноз и ставка на матч Германия — Дания

Датчане показали отличную форму, не уступив в 10 из 11 последних официальных игр (шесть побед, четыре ничьи). На Евро «Динамит» четыре матча подряд свел вничью, а также в шести из восьми встреч турнира забил первым. С другой стороны, в шести из семи последних официальных поединков Германии отличились оба соперника. При этом в семи из восьми прошлых выступлений на Евро «Бундестим» открыла счет. Соперники неуступчивы и наверняка обменяются голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.16.