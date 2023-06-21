Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

Германия — Израиль: прогноз на матч чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд U21 22 июня 2023 года

Прогноз на матч чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд U21 Германия — Израиль 22 июня 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Денис Хусейнбашич.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

22 июня молодежные сборные Германии и Израиля сойдутся на стадионе имени Рамаза Шенгелия в грузинском Кутаиси. Встреча Евро-2023 среди игроков до 21 года начнется со свистком французского арбитра Вилли Делажо в 19.00 по московскому времени. В России легально турнир не покажут.

Чемпионат Европы U21. Группа C
22 июн, 19:00. ()
Германия U21
Израиль U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают безоговорочными фаворитами действующих чемпионов молодежного Евро: поставить на триумф немцев можно с коэффициентом 1.35, что составляет примерно 71% вероятности. Выигрыш израильтян оценен котировкой 8.50 (11%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.40 (18%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае раздела очков принесет 5400 рублей.

В пяти последних играх в пассиве «Бундестим» восемь мячей, парни Гая Лузона пропустили шесть. А отличились и те и другие семь и четыре раза соответственно. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.94.

Соперники поразили ворота друг друга в половине из четырех недавних столкновений. Вариант «обе забьют» предложен за 1.95, обратный рынок — за 1.84.

Три из четырех наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают на викторию сборной Германии без пропущенных мячей:

  • 2:0 — за 5.95;

  • 1:0 — за 7.20;

  • 2:1 и 3:0 — за 7.75.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; празднует победу в&nbsp;Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» принес букмекерам наибольшую прибыль в Лиге чемпионов-2022/23. Игрокам помогли заработать «Ливерпуль» и «Айнтрахт»

Прогноз и ставка на матч Германия — Израиль

«Бундестим» едет в Грузию и Румынию защищать титул: в 2021-м немцы обыграли в финале Португалию (1:0) и стали трехкратными чемпионами Европы до 21 года. В квалификации у коллектива Антонио ди Сальво получилось неплохо: девять побед из десяти (единственное поражение — Польше со счетом 0:4). В отборочной группе Германия пересеклась как раз с Израилем — обе разборки остались за «Бундестим» (3:2 и 1:0).

Команда Гая Лузона в итоге заняла второе место и прорывалась на Евро-2023 через стыки — Ирландцев по итогу двух упорных поединков сломили только в серии пенальти (3:1).

В очных матчах серьезное преимущество на стороне Германии: не проигрывают израильтянам уже 10 встреч кряду, пять последних завершились викториями «Бундестим». Нет причин сомневаться, что один из главных фаворитов турнира испытает проблемы и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: Германия не проиграет и ТБ 2.5 за 1.70.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Румыния — Испания: прогноз на матч чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд U21 21 июня 2023 года