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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Германия — Шотландия: где смотреть матч чемпионата Европы 14 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Германия — Шотландия 14 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Мануэль Нойер (сборная Германии).
Фото Global Look Press
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14 июня в матче открытия Евро-2024 Германия сыграет против Шотландии. Начало встречи на «Альянц Арене» в Мюнхене в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21.30 мск. Другие соперники команд по квартету — Венгрия и Швейцария.

Чемпионат Европы. Группа A
14 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Шотландия

Букмекеры сулят три очка парням Юлиана Нагельсманна. На победу хозяев представлен коэффициент 1.31, что соответствует примерно 75% вероятности. Ничья предложена за 5.84 (17%), выигрыш британцев — за 11.0 (8%).

Верите в непоражение андердога? Опция Х2 доступна за 3.80.

Триумф бундестим с форой (-1.5) указан в линии с котировкой 1.87. Фора (+1.5) на сине-белых — за 1.96.

Лучано Спаллетти (сборная Италии). Анчелотти не верит, что Италия защитит титул на Евро-2024. Спаллетти будет непросто опровергнуть слова Папы Карло

Поставить на первый гол чемпионата Европы в исполнении хозяев можно за 1.30. На то, что счет откроет Шотландия, — за 4.20. Вариант «никто» дали за 11.75.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.22. Опция «обе забьют» идет за 2.22, обратный рынок — за 1.68.

Эксперты считают, что наиболее вероятен результат 2:0 в пользу немцев. На него указан коэффициент 5.95.

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