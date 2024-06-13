Прогнозы на спорт
Сегодня, 17:35
14 июня в Мюнхене состоится матч-открытие Евро-2024, в котором встретятся сборные Германии и Шотландии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.
В новом году Германия выдала приличный отрезок, в котором одержала три победы и еще раз сыграла вничью. Так, успех удалось отпраздновать в поединках с Францией (2:0), Нидерландами (2:1) и Грецией (2:1), а ничьей завершилось противостояние с Украиной (0:0). Примечательно, что в этих встречах коллектив Юлиана Нагельсманна не позволил соперникам забить больше одного мяча.
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Теперь «бундестим» ждет домашний Евро, который начнется для сборной матчем против Шотландии. Затем немцам предстоит сыграть с Венгрией, а в заключительном туре группового этапа — со Швейцарией.
В матче-открытии по причине болезни, возможно, не примет участия полузащитник мюнхенской «Баварии» Александр Павлович.
Шотландия уверенно преодолела отборочный этап. На старте квалификации «тартановая армия» одержала пять побед подряд. Однако затем сборная сбавила обороты и не выигрывала три матча подряд: 0:2 с Испанией, 2:2 с Грузией и 3:3 с Норвегией. Впрочем, это не помешало шотландцам обеспечить себе второе место в турнирной таблице, опередив ближайшего преследователя на шесть очков.
В новом году Шотландия провела четыре товарищеские встречи. В мартовских поединках сборная потерпела два сухих поражения: 0:4 от Нидерландов и 0:1 от Северной Ирландии. В июне коллектив Стива Кларка обыграл Гибралтар (2:0) и сыграл вничью с Финляндией (2:2).
У шотландцев перед началом турнира в лазарете находится полузащитник «Саутгемптона» Стюарт Армстронг.
В последний раз коллективы встречались друг с другом в квалификации к Евро-2016. Тогда Германия обыграла Шотландию в обоих матчах: 2:1 дома и 3:2 в гостях.
У шотландцев не очень удачная статистика личных встреч: в девяти матчах «тартановая армия» одержала лишь одну победу, которая пришлась на товарищеский матч, состоявшийся в апреле 1999 года (1:0).
Матч-открытие — это всегда непросто, и для Германии он наверняка будет довольно волнительным. Предположу, что в этой игре будет один важный момент. Дело в том, что я посмотрел статистику матчей-открытий, и в абсолютном большинстве из них был забит гол на 50-х минутах. Мне кажется, что Германия потратит первый тайм, чтобы присмотреться к своему сопернику, а во втором постарается реализовать свое хозяйское преимущество. Здесь дело не только в метафизической статистике, но и в том, что матч-открытие зачастую получается осторожным, а это всегда давит на хозяев, от которых ждут победы. Также я думаю, что в этом поединке будет забито меньше 3,5 гола. Такие встречи обычно не бывают результативными, так что если вы хотите безопасную ставку, то можно сыграть в «низ».
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