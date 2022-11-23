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23 ноября, 15:15

Германия — Япония: где смотреть матч ЧМ 23 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Германия — Япония 23 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
Серж Гнабри.
Фото Getty Images
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23 ноября сборная Германии начнет путь на чемпионате мира по футболу матчем против команды Японии. Игра первого тура группового этапа пройдет на стадионе «Халифа» в городе Доха, стартовый свисток сальвадорского арбитра Ивана Бартона прозвучит в 16.00 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 15.45 мск.

Чемпионат мира. Группа E
23 нояб, 16:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Германия
1:2
Япония

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Германию безоговорочным фаворитом матча. На победу команды Ханса-Дитера Флика можно поставить с коэффициентом 1.47, это приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех Японии — за 7.10 (12%).

При ставке в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа выплата составит 7100 рублей, а чистая прибыль — 6100 рублей.

Вариант «Япония не проиграет» идет за 2.90. Ее победа с форой (+1.5) оценена в 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.28.

Обменяются ли команды забитыми мячами? «Обе забьют» предложено оформить за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.96.

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На то, что первое удаление чемпионата мира случится именно в этом матче, котировка — 5.50. За 35.0 идет изгнание с поля вратаря одной из команд.

Арбитры на этом мундиале добавляют очень много времени к обоим таймам. Гол в компенсированное время оценен в 3.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Германии за 7.20.

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Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
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