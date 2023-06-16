16 июня сборные Гибралтара и Франции сойдутся на стадионе «Алгарве» в португальском городе Фару. Встреча квалификации чемпионата Европы-2024 начнется со свистком украинского арбитра Евгения Арановского в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают безоговорочными фаворитами номинальных гостей: поставить на триумф коллектива Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.01, что составляет примерно 94% вероятности. Выигрыш хозяев оценен котировкой 100.00 (1%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 27.00 (5%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае сенсационного раздела очков принесет 27 000 рублей.

Средняя результативность «Трехцветных» в пяти последних официальных матчах — 2.6 меткого удара за 90 минут. Гибралтар на этом отрезке пропустил ровно столько же. Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.56, ТМ 4.5 — за 2.39.

Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 4.38. На «обе забьют — нет» дали 1.17.

Франция стартовала в отборе на Евро-2024 с разгрома сборной Нидерландов (4:0). А после расправилась с Ирландией (1:0). Очередной «сухарь» в исполнении синих можно взять за 1.95.

Четыре наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на викторию Килиана Мбаппе и компании без пропущенных мячей:

4:0 и 5:0 — за 4.40;

6:0 — за 5.31;

3:0 — за 5.61.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки