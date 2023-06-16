Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

Гибралтар — Франция: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы-2024 16 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации чемпионата Европы-2024 Гибралтар — Франция 16 июня 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Сборная Франции.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

16 июня сборные Гибралтара и Франции сойдутся на стадионе «Алгарве» в португальском городе Фару. Встреча квалификации чемпионата Европы-2024 начнется со свистком украинского арбитра Евгения Арановского в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
16 июн, 21:45. ()
Гибралтар
Франция

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают безоговорочными фаворитами номинальных гостей: поставить на триумф коллектива Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.01, что составляет примерно 94% вероятности. Выигрыш хозяев оценен котировкой 100.00 (1%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 27.00 (5%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае сенсационного раздела очков принесет 27 000 рублей.

Средняя результативность «Трехцветных» в пяти последних официальных матчах — 2.6 меткого удара за 90 минут. Гибралтар на этом отрезке пропустил ровно столько же. Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.56, ТМ 4.5 — за 2.39.

Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 4.38. На «обе забьют — нет» дали 1.17.

Франция стартовала в отборе на Евро-2024 с разгрома сборной Нидерландов (4:0). А после расправилась с Ирландией (1:0). Очередной «сухарь» в исполнении синих можно взять за 1.95.

Четыре наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на викторию Килиана Мбаппе и компании без пропущенных мячей:

  • 4:0 и 5:0 — за 4.40;

  • 6:0 — за 5.31;

  • 3:0 — за 5.61.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Белоруссия — Израиль: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы-2024 16 июня 2023 года онлайн в прямом эфире