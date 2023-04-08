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Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: где смотреть бой UFC 9 апреля 2023 года

Прямая трансляция боя UFC Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль 9 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Хорхе Масвидаль.
Фото Global Look Press
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В ночь с 8 на 9 апреля состоится турнир UFC 287, в соглавном бое которого сойдутся звезды полусреднего дивизиона бразилец Гилберт Бернс и американец Хорхе Масвидаль. Ивент пройдет в Майами на Miami-Dade Arena, ориентировочное начало основного карда — 05.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают бразильца однозначным фаворитом: поставить на победу Бернса можно с коэффициентом 1.20, что составляет примерно 81% вероятности. Выигрыш Масвидаля доступен с котировкой 4.60 (18%). Явный расклад в пользу Жесткого неудивителен: он идет пятым в рейтинге, а Хорхе — лишь 11-м. Ничья идет за 45.0 (1%).

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В карьерах обоих спортсменов хватает досрочных побед: бразилец закончил до судейского гонга 72% успешных поединков, американец — 52%. Взять досрочный выигрыш Бернса можно за 2.12, свой последний бой он выиграл как раз болевым в первом раунде. Ранний финиш от Масвидаля доступен 6.70, он в последний раз удосрочил оппонента в ноябре 2019-го, после чего потерпел три поражения подряд.

Можно выбрать, каким образом закончится поединок в случае досрочного финала. За 3.00 доступен как вариант болевой/удушающий/добровольная сдача, так и нокаут/технический нокаут/дисквалификация.

Также доступны рынки на раунд, в котором завершится схватка:

• финиш в первой пятиминутке идет за 3.25;

• во второй — за 4.30;

• в третьей — за 6.70;

• вариант «первый или второй раунд» — за 2.02.

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