Глава PARI Дмитрий Сергеев предложил развивать предсказательные модели поведения для предотвращения лудомании

1 октября управляющий партнер букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал, почему букмекеры борются с лудоманией, какого прогресса удалось добиться за год и какие шаги помогут сделать эту работу более эффективной.

«В интересах букмекеров делать рынок более цивилизованным и экологичным, в том числе уделять внимание вопросам зависимости от азартных игр. Если масштабы проблемы станут такими, что тема лудомании захватит информационное пространство, государство может задуматься о шагах по жесткому регулированию сегмента, которые могли бы отразиться на нашем бизнесе.

Дмитрий Сергеев.

Год назад я выступал на форуме и показывал наброски проекта по борьбе с лудоманией. Сегодня я вижу, что мы как индустрия сильно продвинулись вперед. Хочу поблагодарить коллег из ЦУПИС и ЕРАИ за те инициативы, которые уже внедрены и показывают результаты. Следующий шаг — интеграции на сайты букмекерских компаний разработок центра по самоограничению пользователей с зависимостью.

Также нам стоит начать работать над предиктивной моделью по предотвращению лудомании. Поведение всех игроков с зависимостью имеет похожие паттерны, которые можно проследить. На основании этих данных склонных к зависимости игроков превентивно ограничивать: вводить лимит по объему депозитов, количеству или частотности ставок в течение дня".

Отвечая на вопросы участников форума, Дмитрий Сергеев еще раз подчеркнул, что лудомания — это болезнь. Значит, ее необходимо лечить. Также спикер выразил надежду, что в следующем году к сессии про инициативы в области борьбы с игровой зависимостью присоединятся представители Министерства здравоохранения.