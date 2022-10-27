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Сегодня, 19:15

Эксперты оценили вероятность гола Овечкина в матче против «Далласа»

Евгений Коростелев
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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28 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сыграет в гостях с «Даллас Старз». Встреча пройдет на арене American Airlines Center и начнется в 3.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Даллас» фаворитом. Победа хозяев в основное время оценена коэффициентом 2.22, что примерно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (20%), успех «Вашингтона» — за 2.80 (35%).

При ставке в 1000 рублей на «Кэпиталз» в случае позитивного результата выплата составит 2800 рублей, а чистая прибыль — 1800 рублей.

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Вариант «гости не проиграют» оценен в 1.62. «Вашингтон» уступил «Далласу» в основное время всего в двух из последних десяти матчей.

Можете выбрать один из нескольких вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

  • тотал больше 5.5 идет за 1.63, ТМ 5.5 — за 2.20;

  • ТБ 6.5 — за 2.25, ТМ 6.5 — за 1.65.

Победа «Вашингтона» в матче с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 2.12, «Далласа» — за 1.72.

Персофаны Александра Овечкина задаются вопросом — сколько же забьет в ближайшем матче форвард «Кэпиталз»? Один результативный бросок в его исполнении оценен в 1.90.

Владимир Сычевой (слева) с&nbsp;партнером по &laquo;Оренбургу&raquo;. «Оренбург» — «Факел»: Сычевой обгонит Промеса и Малкома в гонке бомбардиров?

На то, что Алекс наберет два очка результативности, котировка — 2.55.

Вариант «Овечкин забьет и «Вашингтон» победит» можно взять за 4.00, «гол Ови и гости не проиграют» — за 3.00.

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