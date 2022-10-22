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Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

Букмекеры оценили шансы Овечкина забросить третью шайбу в сезоне в матче «Кингз»

Евгений Коростелев
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

23 октября в очередном матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» сразится с «Лос-Анджелес Кингз». Игра начнется в 02.00 по московскому времени на «Кэпитал Уан-арене». В России встречи НХЛ не транслируются.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ читают, что у «Вашингтона» намного больше шансов на победу. Взять ее в основное время можно за 2.16, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (20%), успех «Лос-Анджелеса» — за 2.90 (34%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае их победы принесет выплату в 2900 рублей, чистая прибыль составит 1900 рублей.

Также вы можете выбрать из вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

  • тотал больше 5.5 гола идет за 1.65, ТМ 5.5 — за 2.30;

  • ТБ 6.5 — за 2.20, ТМ 6.5 — за 1.67.

Чуть ли не главный вопрос встречи: забросит ли Александр Овечкин свой третий гол в сезоне и 783 в заокеанской карьере? На точный бросок лидера «Кэпиталз» можно поставить за 1.90. На то, что этого не случится, — за 1.80.

Дубль Александра Великого идет за 2.55. Можете также выбрать конкретный период, когда отличится форвард: в первом периоде (4.30), во втором (3.80) или третьем (3.90).

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Интересный вариант «Овечкин забьет и «Вашингтон» не проиграет» оценен в 2.55, «Овечкин забьет и «Вашингтон» выиграет» — в 3.20.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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