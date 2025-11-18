Видео
18 ноября, 15:39

Госдума РФ смягчила налогообложение для букмекеров

Анастасия Пилипенко

Госдума РФ 18 ноября в ходе рассмотрения проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов во втором чтении внесла в документ поправки, касающиеся налогообложения игорного бизнеса.

Ранее комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам поддержал идею правительства изменить систему налогообложения букмекерских компаний. Вместо налога 5 процентов с оборота предлагается ввести налог 7 процентов с разницы между ставками и выплаченными выигрышами.

Также уточняется порядок уплаты налога и подачи налоговой декларации по месту регистрации компании. Поправки были внесены после общественного обсуждения.

«Мы благодарны Государственной думе РФ за поддержку правительственной поправки в законопроект о бюджете, которая позволит сохранить большее количество источников внебюджетной поддержки спорта. Это своевременный шаг, который положительно повлияет на устойчивость финансирования детско-юношеского спорта и позволит соблюсти баланс интересов государства, общества и отрасли», — заявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В федерациях ранее отмечали, что букмекеры вносят значительный вклад в бюджеты спортивных организаций. В зависимости от вида спорта он может составлять от 10 до 80 процентов. Общий объем прямых контрактов между букмекерскими компаниями и федерациями превышает 50 миллиардов рублей в год. Совокупный вклад букмекеров в развитие российского спорта оценивается более чем в 90 миллиардов рублей.

2

  • bvp

    90 млрд под распил.

    18.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Ибо им пошло больше перепадать в карман!

    18.11.2025

    ставки
