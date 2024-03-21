21 марта в Афинах на «ОПАП Арене» состоится стыковой матч Евро-2024 между сборными Греции и Казахстана. Стартовый свисток голландского арбитра Данни Маккели прозвучит в 22.45 по московскому времени, в прямом эфире в России игра показана не будет.

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев безоговорочными фаворитами встречи. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность данного исхода — примерно 75%. Ничья котируется за 4.90 (20%), успех Казахстана — за 11.0 (5%).

Проход команды Магомеда Адиева в финал стыков оценен в 5.80, Сократиса Папастатопулоса — в 1.14.

На то, что гости не уступят хотя бы по итогам 90 минут, котировка — 3.39. На триумф с форой (+1.5) гола — 1.78. В последних 12 матчах казахстанцы всего раз уступили с разницей более двух мячей.

ТБ 2.5 идет за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.72. Обмен голами — за 2.66, вариант «обе забьют — нет» — за 1.44.

В трех из пяти последних игр Греция победила всухую. Взять такое условие можно за 1.78.

Прогноз и ставка на матч Греция — Казахстан

Казахстан во второй половине прошлого года запомнился не только неплохими результатами, но и вдохновенным, довольно ярким футболом. Например, в заключительном матче квалификации команда Адиева лишь на последних минутах проиграла Словении, попавшись на контратаке. А до этого обыграла Северную Ирландию, Финляндию, а в начале 2023-го — Данию.

Конечно, на выезде против Греции казахстанцы будут действовать аккуратно. Впрочем, их соперник также далеко не ярок: нынешняя Греция — середняк европейского футбола, который играет не слишком результативно. Высока вероятность, что в этом матче все решит один мяч.

Рекомендуемая ставка: победа Казахстана с форой (+1.5) за 1.78.

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