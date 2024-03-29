30 марта немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале турнира ATP 1000 в Майами сразится с болгарином Григором Димитровым. Соперники выйдут на корт приблизительно в 2.00 по московскому времени, в России игра легально показана не будет. Счет личного противостояния — 7-1 в пользу немца.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у Зверева чуть больше шансов на победу. Поставить на нее можно с коэффициентом 1.69, что примерно 59% вероятности исхода. Триумф Димитрова, который на предыдущей стадии выбил Алькараса, котируется за 2.29 (41%).

Тотал больше 23.5 гейма и ТМ 23.5 оценены одинаково — в 1.94. Обе прошлогодние встречи на харде в двухсетовом формате между игроками завершились «низом».

Победа Зверева с форой (-1.5) гейма идет за 1.88, виктория Димитрова с (+1.5) — за 1.93.

Если в матче будет два сета, сыграет пари за 1.66. Если три — то 2.24.

2:0 в пользу Александра — наиболее вероятный исход игры, по мнению экспертов. Он доступен в линии за 2.70.

Прогноз и ставка на матч Григор Димитров — Александр Зверев

Димитров показал выдающийся теннис в матче 1/4 финала против Алькараса и заслуженно пробился в топ-4 в Майами. У Григора идеально работало все, а главное — ноги. Такого быстрого и агрессивного болгарина мы не наблюдали очень давно. Что и говорить, если за его перемещениями и ударами не успевал соперник на 12 лет моложе.

Зверев тоже хорош — на этом турнире прошел Оже, Юбэнкса, Хачанова и Марожана, не проиграв ни сета. Однако теннис в его исполнении не такой воздушный и обаятельный, как у Григора. Понятно, что игра с Алькарасом — отдельные полтора часа, а предстоящая будет новой главой. И все же под впечатлением от болгарина предлагаю рассмотреть в качестве фаворита для ставки именно его.

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова за 2.29.

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