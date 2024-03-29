Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

29 марта, 15:35

Григор Димитров — Александр Зверев: болгарин докажет, что победа над Алькарасом не была случайной

Прогноз на матч ATP Майами Григор Димитров — Александр Зверев 30 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

30 марта немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале турнира ATP 1000 в Майами сразится с болгарином Григором Димитровым. Соперники выйдут на корт приблизительно в 2.00 по московскому времени, в России игра легально показана не будет. Счет личного противостояния — 7-1 в пользу немца.

Янник Синнер и&nbsp;Даниил Медведев. «Для меня это серьезное испытание». Первая встреча Медведева и Синнера после драматичного финала Australian Open

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у Зверева чуть больше шансов на победу. Поставить на нее можно с коэффициентом 1.69, что примерно 59% вероятности исхода. Триумф Димитрова, который на предыдущей стадии выбил Алькараса, котируется за 2.29 (41%).

Тотал больше 23.5 гейма и ТМ 23.5 оценены одинаково — в 1.94. Обе прошлогодние встречи на харде в двухсетовом формате между игроками завершились «низом».

Победа Зверева с форой (-1.5) гейма идет за 1.88, виктория Димитрова с (+1.5) — за 1.93.

Если в матче будет два сета, сыграет пари за 1.66. Если три — то 2.24.

2:0 в пользу Александра — наиболее вероятный исход игры, по мнению экспертов. Он доступен в линии за 2.70.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски устал, Педри лечится, а Гави вне игры до конца сезона. Но даже это не спасет «Лас-Пальмас» в битве с «Барселоной»

Прогноз и ставка на матч Григор Димитров — Александр Зверев

Димитров показал выдающийся теннис в матче 1/4 финала против Алькараса и заслуженно пробился в топ-4 в Майами. У Григора идеально работало все, а главное — ноги. Такого быстрого и агрессивного болгарина мы не наблюдали очень давно. Что и говорить, если за его перемещениями и ударами не успевал соперник на 12 лет моложе.

Зверев тоже хорош — на этом турнире прошел Оже, Юбэнкса, Хачанова и Марожана, не проиграв ни сета. Однако теннис в его исполнении не такой воздушный и обаятельный, как у Григора. Понятно, что игра с Алькарасом — отдельные полтора часа, а предстоящая будет новой главой. И все же под впечатлением от болгарина предлагаю рассмотреть в качестве фаворита для ставки именно его.

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова за 2.29.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Теннис
Прогнозы на спорт
Григор Димитров
0
Читайте также
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии, выигрывая 3:0
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 29 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

«Балтика» — «Пари НН»: команда Юрана проиграла семь из восьми последних матчей на выезде