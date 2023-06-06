Гром, mou и ub1que провели жеребьевку FONBET MEDIA ELEAGUE

Жеребьевка турнира состоялась 5 июня и была показана в прямом эфире на Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE. В роли эксперта выступил двукратный победитель турнира — Рустем «mou» Телипов.

Полный ростер команд третьего турнира FONBET MEDIA ELEAGUE:

Давид «dave» Терёшин, Дмитрий «ProbLeM» Мартынов, Александр «Ubica» Иванов, Арина «AhriNyan» Бердникова и Дмитрий «RByy» Руссу;

Иван «StRoGo» Шурпатов, Алмаз «almazer5» Асадуллин, Сергей «des0ut» Григорян, Алексей «PCH3LK1N» Пчелкин и Данила «Bloody» Гунин;

Сергей «airscape» Марочкин, Артем «kisexd» Глебкин, Степан «scoffy» Власенков, Виктория «nordvi» Писарева и Василий «RuFree» Ширшов;

Илья «fander» Багреев, Артем «ssstr1ct» Меснянкин, Алик «megarush» Нифталиев, Ксения «Kseniya_soda» Григорьева и Макар «BOiITH» Ковязин;

Кирилл «pokanoname» Старовойтов, Тимур «pusha» Акаев, Эдгар «1mperat0p» Марутян, Максим «Shadowkekw» Павлов и Артем «Head8» Сидельников;

Артем «Malik_cs» Архипов, Магомед «m4gaaaa» Гаджиев, Анна «ant1ka» Ананикова, Марк «quickhuntik» Свиридов и «Кирилл RYTP» Деревенчук.

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FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет с 12 по 18 июня в Москве в два этапа. Групповая стадия турнира состоится 12-13 июня в онлайн-режиме. Плей-офф турнира пройдет 16-18 июня в LAN-формате на киберарене «Colizeum Шелепиха» в Москве.

Участники турнира разыграют призовой фонд в размере 2 миллионов рублей.