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Сегодня, 14:15

Грузия — Албания: где смотреть матч Лиги наций 14 октября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Грузия — Албания 14 октября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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14 октября сборная Грузии на стадионе им. Михаила Месхи в Тбилиси проведет четвертый матч в Лиге наций. Игра против команды Албании начнется в 19.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Данни Маккели из Нидерландов.

Лига наций B. Группа 1
14 окт, 19:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Грузия
Албания

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что встреча завершится в пользу Грузии. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность данного исхода — примерно 51%. Ничья предложена за 3.35 (30%), успех Албании — за 4.20 (19%).

На то, что на этот раз албанцы не уступят, котировка — 1.86. Во втором туре грузины одержали минимальную победу над соперником (1:0).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.63. Обмен голами оценен в 2.02, обратный результат — в 1.78.

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Грузины выигрывали хотя бы один тайм в четырех из пяти предыдущих очных матчей с Албанией. Если это произойдет снова, сыграет пари за 1.52.

Наиболее вероятный точный счет, — 1:0 в пользу хозяев за 5.20.

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