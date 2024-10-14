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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:50

Грузия — Албания: команда Саньоля отыграется за неудачу с Украиной

Прогноз на матч Лиги наций Грузия — Албания 14 октября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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14 октября сборная Грузии проведет четвертый матч в Лиге наций — ее соперником станет команда Албании. Игра пройдет на стадионе им. Михаила Месхи в Тбилиси и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен голландец Данни Маккели.

Лига наций B. Группа 1
14 окт, 19:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Грузия
Албания

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам. На победу сборной Грузии можно поставить с коэффициентом 1.95, что равно примерно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.35 (30%), успех Албании — за 4.20 (19%).

Во втором туре грузины одержали минимальную победу над соперником (1:0). На то, что на этот раз албанцы не уступят, котировка — 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.63.

Обмен голами оценен в 2.02, обратный результат — в 1.78. Два последних матча в Лиге наций что у тех, что у других были «низовыми».

Грузины выигрывали хотя бы один тайм в четырех из пяти предыдущих очных матчей с Албанией. Если это произойдет снова, сыграет пари за 1.52.

Ламин Ямаль (сборная Испании). Испания показала, что готова к жизни без Карвахаля и Родри. Но перед игрой с Сербией чемпионы Европы потеряли еще и Ямаля

Прогноз и ставка на матч Грузия — Албания

Грузия, несмотря на поражение в игре с Украиной (0:1), продолжает возглавлять квартет. Команда Саньоля выглядела в последней встрече не хуже соперника и даже превзошла его по количеству ударов в створ (4-2) и по xG (0.57-0.68). Албания же ничего не смогла противопоставить Чехии (0:2) и проведет второй матч подряд на выезде. Вряд ли ей удастся победить, а битва, исходя из последних результатов соперников, будет «низовой».

Рекомендуемая ставка: Грузия не проиграет и ТМ 2.5 за 2.04.

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