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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

Грузия — Чехия: Хвича и Шик зажгут в атаке

Прогноз на матч чемпионата Европы Грузия — Чехия 22 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Хвича Кварацхелия (Грузия).
Фото Global Look Press
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Грузия и Чехия стартовали с поражений на чемпионате Европы от Турции и Португалии соответственно. Во втором туре группового этапа команды встретятся друг с другом на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, стартовый свисток арбитра Даниэля Зиберта из Германии прозвучит в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа F
22 июн, 16:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Грузия
Чехия

Букмекеры отдали предпочтение «гордым львам»: поставить на них можно с коэффициентом 1.77, вероятность этого исхода — примерно 55%. Успех Грузии предложен с котировкой 4.90 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.85 (25%).

Аналитики сомневаются даже в том, что грузины не уступят. Этот рынок (X1) доступен за 2.16.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают серьезное превосходство подопечных Ивана Гашека:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.40;

• 2:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.93.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.87, обратный вариант предложен за 1.98.

Хвича Кварацхелия. Хвича и компания пожалели Турцию в первом туре. Игра с Чехией обещает быть веселой

Прогноз на матч чемпионата Европы Грузия — Чехия

Обе команды обладают хорошим потенциалом в атаке. Грузины в первом туре один раз огорчили Турцию и имели еще несколько сочных моментов — в конце встречи дважды попали в каркас ворот. Главные звезды «крестоносцев» сконцентрированы в атаке — Жорж Микаутадзе из «Метца» (как раз забил туркам) и Хвича Кварацхелия из «Наполи».

Чехи тоже оформили один гол в стартовой игре турнира — дальний удар Лукаша Провода едва не позволил отобрать очки у Португалии. При этом команда очень много оборонялась и не продемонстрировала всю силу в атаке. Вдобавок в составе этой сборной остается лучший бомбардир прошлого Евро Патрик Шик.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.87.

Евро-2024
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