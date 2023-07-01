Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Грузия — Израиль: прогноз на матч Евро среди команд U21 1 июля 2023 года

Прогноз на матч Евро среди команд U21 Грузия — Израиль 1 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Зурико Давиташвили.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

1 июля состоятся первые четвертьфиналы чемпионата Европы среди игроков до 21 года. В одном из них Грузия сразится с Израилем. Встреча пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Рассудит команды норвежский арбитр Эспен Эскос.

Чемпионат Европы U21. 1/4 финала
01 июл, 19:00. ()
Грузия U21
Израиль U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Грузию небольшим фаворитом матча. На победу хозяев чемпионата можно поставить с коэффициентом 2.42, вероятность этого исхода — примерно 41%. Ничья доступна за 3.27 (27%), успех Израиля — за 3.07 (32%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они залетят в полуфинал, принесет выплату в 3070 рублей, а чистая прибыль составит 2070 рублей.

Условие «Израиль не проиграет» оценено котировкой 1.56. Команда Гая Лусона на групповом этапе проиграла только Англии (0:2).

Только один из шести матчей этих сборных на турнире состоял из трех и более голов. Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.27, а ТМ 2.5 — за 1.64.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.97, противоположный результат — за 1.83.

Выход Грузии в полуфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти предоставлен за 1.74, Израиля — за 2.09.

Александр Головин (&laquo;Монако&raquo;). «ПСЖ» без Месси или «Монако» с Головиным. Кто станет чемпионом Франции в сезоне-2023/24?

Прогноз и ставка на матч Грузия — Израиль

Сборная Грузии — натуральная сенсация молодежного Евро. Команда Рамаза Сванадзе считалась аутсайдером «группы смерти», а в итоге заняла в ней первое место, не проиграв ни одного матча. Португалия (2:0), Бельгия (2:2) и Нидерланды (1:1), которые привезли талантливых и зачастую известных игроков, не сумели справиться с соперником.

Израиль в каком-то смысле тоже удивил, но все-таки его проход в плей-офф больше связан с удачей. Коллектив Гая Лусона зацепил ничью с Германией (1:1), закономерно и без шансов проиграл Англии (0:2) и победил Чехию (1:0), подвинув ее со второй строчки. И все-таки по игре грузины выглядят предпочтительнее соперника. К тому же они сыграют при очень серьезной домашней поддержке. Проиграть в таком случае будет стыдно и неправильно.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.67.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мэдисон Киз — Дарья Касаткина: россиянка приедет на Уимблдон с чемпионским кубком

Испания — Швейцария: прогноз на матч молодежного чемпионата Европы 1 июля 2023 года