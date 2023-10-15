Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Грузия — Кипр: где смотреть матч квалификации Евро-2024 15 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Грузия — Кипр 15 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Сборная Грузии.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

15 октября сборные Грузии и Кипра сойдутся на стадионе стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Встреча восьмого тура квалификации чемпионата Европы-2024 начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — Роберт Джонс из Англии. С 15.50 (мск) прямой эфир будет доступен на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
15 окт, 16:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Грузия
Кипр

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что три очка достанутся сборной Грузии: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.28, что составляет примерно 73% вероятности. Успех коллектива Темури Кецбаи оценен котировкой 11.00 (9%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.57 (18%).

Выигрыш парней Вилли Саньоля с форой (-1.5) ждет вас за 1.85. Аналогичная опция на гостей имеется за 1.97.

В первом круге «крестоносцы» одолели киприотов в Ларнаке (2:1). Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.01.

Специалисты не верят, что соперники обменяются точными выстрелами: этот рынок представлен за 2.45. На «обе забьют — нет» дали 1.51.

Альваро Мората, сборная Испании. Норвегии необходима победа над Испанией. Но Мората испортит настроение Холанну и Эдегору

В текущем отборочном цикле Хвича Кварацхелия пока не отличился ни разу. Первый результативный удар вингера «Наполи» можно взять за 1.92.

В нынешней квалификации в ворота Кипра влетел 21 мяч — это 3.5 в среднем за 90 минут. Индивидуальный тотал Грузии больше двух метких попаданий оценили в 1.78.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на «сухую» викторию «крестоносцев»:

  • 2:0 — за 5.02;

  • 1:0 — за 5.60;

  • 3:0 — за 6.76.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Грузии по футболу
Сборная Кипра по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран
Журналист Херш узнал о намерении Израиля «сровнять Газу с землей»
В США связали провал контрнаступления ВСУ с падением рейтинга Байдена
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Шестеркин и Панарин начали сезон с победы
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА отдает молодого игрока
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
Началась регулярка НХЛ / Странный обмен СКА и «Сочи»
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Воронков начнет сезон в фарм-клубе «Коламбуса» / Обмены в КХЛ
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швейцария — Белоруссия: лидер группы I не пожалеет парней Карлоса Алоса

FONBET — официальный беттинговый партнер GamerLegion