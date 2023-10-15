15 октября сборные Грузии и Кипра сойдутся на стадионе стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Встреча восьмого тура квалификации чемпионата Европы-2024 начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — Роберт Джонс из Англии. С 15.50 (мск) прямой эфир будет доступен на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что три очка достанутся сборной Грузии: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.28, что составляет примерно 73% вероятности. Успех коллектива Темури Кецбаи оценен котировкой 11.00 (9%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.57 (18%).

Выигрыш парней Вилли Саньоля с форой (-1.5) ждет вас за 1.85. Аналогичная опция на гостей имеется за 1.97.

В первом круге «крестоносцы» одолели киприотов в Ларнаке (2:1). Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.01.

Специалисты не верят, что соперники обменяются точными выстрелами: этот рынок представлен за 2.45. На «обе забьют — нет» дали 1.51.

В текущем отборочном цикле Хвича Кварацхелия пока не отличился ни разу. Первый результативный удар вингера «Наполи» можно взять за 1.92.

В нынешней квалификации в ворота Кипра влетел 21 мяч — это 3.5 в среднем за 90 минут. Индивидуальный тотал Грузии больше двух метких попаданий оценили в 1.78.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на «сухую» викторию «крестоносцев»:

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