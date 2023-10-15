15 октября сборная Грузии встретится с Кипром в восьмом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Поединок пройдет в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Стартовый свисток английского арбитра Роберта Джонса прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» с 15.50 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф коллектива Вилли Саньоля можно с коэффициентом 1.28, что составляет примерно 73% вероятности. Выигрыш гостей оценен котировкой 11.00 (9%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.57 (18%).

В первом круге соперники обменялись точными выстрелами (2:1 в пользу сборной Грузии). На «обе забьют» дали 2.45, обратный рынок представлен за 1.51.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.01.

В трех предыдущих поединках киприоты влетели с общим счетом 0:13. «Сухарь» в исполнении «крестоносцев» можно взять за 1.95.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на викторию Хвичи и компании без пропущенных мячей:

Прогноз и ставка на матч Грузия — Кипр

«Крестоносцы» выйдут на поле стадиона имени Михаила Месхи с одной целью — реабилитироваться за сентябрьскую катастрофу в игре с Испанией. «Красная фурия» надругалась над командой Вилли Саньоля в Тбилиси (7:1) — хозяева не навязали ей буквально никакого сопротивления. Соперник подобрался подходящий: киприоты уступили во всех шести встречах квалификации с общим счетом 2:21. Накануне разборки с коллективом Темури Кецбаи грузины размялись в товарняке со сборной Таиланда — одержали крупнейшую победу в истории (8:0), а Хвича Кварацхелия забил за сборную впервые за год (с 26 сентября 2022 года). Так что к поединку красно-белые подходят в отличном настроении и готовы порадовать болельщиков.

Рекомендуемая ставка: победа Грузии и ТБ 2.5 гола за 1.86.

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