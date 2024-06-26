26 июня, в заключительный день группового этапа чемпионата Европы по футболу, сборная Грузии сыграет с командой Португалии — лидером квартета F, где также выступают Чехия и Турция. Встреча пройдет в Гельзенкирхене на «Фельтинс Арене», стартовый свисток в 22.00 по московскому времени даст арбитр из Швейцарии Сандро Шерер. В прямом эфире с 21.00 мск игру покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерских компаний считают, что матч завершится победой Португалии, на которую выставлен коэффициент 1.40. Вероятность этого результата — приблизительно 71%. Успех Грузии котируется за 8.50 (9%), ничья — за 5.10 (20%).

На то, что Хвича и компания не сломаются под натиском соперника (1Х), можно поставить за 2.95. Также предложено взять номинальных хозяев поля с форой (+1.5) гола за 1.77. Триумф гостей с разницей (-1.5) идет за 2.08.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.17. Условие «обе забьют» и «обе забьют — нет» доступны за 2.00 и 1.83 соответственно.

Забьет ли Роналду на шестом Евро в карьере? Его гол можно взять за 1.73. Хвича — наиболее вероятный автор забитого мяча в составе Грузии — 3.80.

Прогноз и ставка на матч Грузия — Португалия

Португалия, наверное, наравне с Испанией, одна из самых ярких топ-команд этого Евро. В двух играх Криштиану и компания набрали шесть очков, досрочно гарантировав себе первое место в группе, и забили пять мячей. В третьей встрече им будет противостоять слабейшая команда квартета — Грузия набрала всего один балл и пропустила четыре раза.

Хотя некоторые думают, что для португальцев по настроению предстоящая игра будет сродни товарищеской, шансов на это немного. Все-таки Евро — турнир скоротечный, и каждый матч важен, чтобы держать себя в тонусе. Плюс Роналду еще не забивал, а он сделать это очень хочет. Команда постарается, чтобы его желание исполнилось.

Рекомендуемая ставка: победа Португалии и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.