Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:35

Грузия — Португалия: Нагучев верит, что Хвича и компания окажут достойное сопротивление Криштиану

Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

26 июня в 22.00 по московскому времени в третьем туре группового этапа Евро-2024 сборная Грузии сыграет с Португалией. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Чемпионат Европы. Группа F
26 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Грузия
Португалия

В какой форме Грузия

Сборная Грузии достойно выступает на дебютном для себя чемпионате Европы. В первом туре групповой стадии Евро-2024 «Крестоносцы» дали бой Турции, но все же потерпели поражение (1:3). А в следующем матче подопечные Вилли Саньоля сыграли вничью с чехами (1:1). С одним очком команда располагается на последнем месте в группе F, но еще не потеряла шансы на выход в плей-офф. Грузины на два балла отстают от Турции со второй позиции, а Чехии уступают только по разнице забитых и пропущенных мячей.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

В стартовой встрече на Евро Грузия показала атакующий футбол. «Крестоносцы» нанесли 15 ударов по воротам Турции и забили гол, который на свой счет записал форвард Жорж Микаутадзе. При этом команда допускала много ошибок в обороне, в результате чего пропустила трижды. Во втором матче против Чехии грузины вышли вперед в конце первого тайма благодаря голу Микаутадзе с пенальти. Однако Хвича и компания не удержали минимальное преимущество и потеряли очки. Стоит отметить, что этот поединок блестяще провел голкипер «Крестоносцев» Георгий Мамардашвили, совершивший 11 сейвов.

Михаил Мудрик (сборная Украины). Как Украине выйти в плей-офф? Сине-желтые могут оказаться в 1/8 финала даже в случае поражения от Бельгии

В какой форме Португалия

Сборная Португалии подтверждает статус одного из главных фаворитов Евро-2024. В первом матче на турнире команда сломила сопротивление Чехии (2:1), после чего разгромила Турцию (3:0). Набрав шесть очков в двух турах группового этапа, подопечные Роберто Мартинеса досрочно вышли в плей-офф, при этом они уже являются недосягаемыми для соперников по квартету F.

Португалия демонстрирует результативную игру на чемпионате Европы — в двух встречах команда в общей сложности забила пять голов. Впрочем, первый матч против Чехии получился для «европейских бразильцев» весьма непростым. Долгое время португальцам не удавалось вскрыть оборону оппонентов, а на 62-й минуте чехи даже вышли вперед. Однако сборная Португалии проявила характер и вырвала победу, забив два мяча подряд. Автором победного гола стал вышедший на замену Франсишку Консейсау.

Мартин Дубравка (сборная Словакии). Словакия и Румыния распишут ничью, чтобы выйти в плей-офф. Из-за этого за бортом останется Украина

Гораздо увереннее португальцы разобрались с турками. В этой игре по разу отличились Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, а еще один мяч стал автоголом Турции. Не обошлось и без результативного действия Криштиану Роналду, который ассистировал Фернандешу.

Грузия — Португалия: статистика личных встреч

Единственная очная встреча команд состоялась в 2008 году. Тогда в товарищеском матче Португалия победила со счетом 2:0.

Прогноз Романа Нагучева на матч Грузия — Португалия 26 июня

«Не думаю, что в последнем туре группового этапа Португалия будет пытаться обыграть Грузию с большой разницей в счете. Тем более что грузины вряд ли это позволят, учитывая, что у них еще остаются шансы выйти в плей-офф. Для этого им нужно победить в предстоящей встрече. Предположить такое практически невозможно, но хорошую битву вполне можно спрогнозировать.

Александар Митрович и&nbsp;Лука Йович. Клиент букмекера поставил 595 000 рублей на голы в матче Дания — Сербия

Я предлагаю поставить на победу сборной Грузии с форой (+1.5) с тем расчетом, что Криштиану Роналду и компания будут спокойно готовиться к 1/8 финала. Мне кажется, что это вполне допустимый вариант", — заявил Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на победу Грузии с форой (+1.5) по голам можно поставить с коэффициентом 1.77.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Евро-2024
Прогнозы на спорт
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
3
Обсудить
Читайте также
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Российские фанаты с флагами пришли на матч Евро Сербии с Данией
Булыкин — об успехе Рангника с Австрией: «Тренировать сборную страны намного легче»
Филатов — о Рангнике: «Удивил выход Австрии из группы. Но что он мог сделать в «Локомотиве» за 4 месяца?»
Грузия — Португалия и Чехия — Турция: онлайн-трансляция матчей Евро-2024
Грузия — Португалия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024
Чехия — Турция: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Нидерланды — Австрия: где смотреть матч чемпионата Европы 25 июня 2024 года онлайн в прямом эфире