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Сегодня, 15:15

«Хетафе» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 16 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Хетафе» — «Барселона» 16 апреля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Гави («Барселона»).
Фото Global Look Press
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16 апреля в 29-м туре чемпионата Испании «Хетафе» на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» примет «Барселону». Встреча начнется по свистку арбитра Хуана Сантаны в 17.15 по московскому времени. Прямая трансляция в 17.05 мск стартует на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 апр, 17:15. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Барселона

Букмекеры считают каталонцев безоговорочными фаворитами поединка. На Хави и компанию предложена котировка 1.63, что соответствует примерно 59% вероятности. Ничья доступна за 3.93 (25%), успех «Хетафе» идет за 5.97 (16%).

Команда из пригорода Мадрида победила в трех последних домашних матчах. Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 5970 рублей.

Встреча первого круга на «Камп Ноу» завершилась в пользу «Барсы» (1:0). А предыдущий выезд «блауграны» на «Колисеум Альфонсо Перес» — нулевой ничьей. Тотал больше двух мячей идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.29.

В последних пяти играх темно-синие пропускали в среднем 1.20 гола за 90 минут. Каталонцы за этот же отрезок получали в свои ворота ровно один мяч за игру. На обмен результативными ударами можно поставить за 2.24. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.66.

Парни Хави — лучшие в Испании по пропущенным голам. В воротах Марка-Андре тер Штегена побывало всего девять мячей за 28 туров. На то, что «Хетафе» не пробьет немца на «Колисеум Альфонсо Перес», предложен рынок за 1.98.

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«Блауграна» не проиграла в 21 из 23 последних матчей против команды из пригорода Мадрида, а в двух недавних очных поединках соперников был оформлен лишь один мяч. Вариант Х2 и тотал 2.5 мен доступен за котировку 1.85.

Лучший бомбардир «Барселоны» и ла лиги Роберт Левандовски промолчал в предыдущем туре с «Жироной», а до этого ушел с поля без гола в кубковой игре против «Реала». На забитый мяч поляка в ворота «Хетафе» дают коэффициент 1.95.

Самый вероятный исход встречи, по версии букмекеров, 1:0 в пользу «Барсы» — за 5.65.

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ФК Барселона
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