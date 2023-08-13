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Сегодня, 13:15

«Хетафе» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 13 августа 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Хетафе» — «Барселона» 13 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
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13 августа «Барселона» начнет защиту чемпионского титула матчем против «Хетафе». Игра первого тура ла лиги пройдет на арене «Колизеум Альфонсо Перес» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Сесар Сото Градо.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
13 авг, 22:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Барселону» безоговорочным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.61, это приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.01 (25%), успех «Хетафе» — за 6.41 (13%).

Ставка в 1000 рублей на каталонцев в случае их выигрыша принесет выплату в 1610 рублей, а чистая прибыль составит 610 рублей.

На то, что «Хетафе» не проиграет, выставлена котировка 2.43. В прошлом сезоне в одном из матчей команды поделили очки.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.69.

Если считаете, что команды не обменяются голами, возьмите «обе забьют — нет» за 1.62. Такое условие сыграло в шести из девяти предыдущих матчей.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 0:0 за 7.10.

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Прогноз и ставка на матч «Хетафе» — «Барселона»

«Барселона» в межсезонье очень мощно выглядела в атаке — забила 13 мячей в пяти матчах. Причем не абы кому, а «Арсеналу» (3:5), «Реалу» (3:0) и «Тоттенхэму» (4:2). Часть голов на свой счет записали Левандовски и Фати — они на 95% окажутся в стартовом составе в трио с Рафиньей.

«Хетафе» в прошлом сезоне удалось не пропустить в одной из встреч с каталонцами, но в целом по сезону команда не выглядела непробиваемой в обороне. Верится, что сыгравшиеся летом еще сильнее сине-гранатовые даже без Дембеле и пропускающего игру Торреса дважды уж точно поразят ворота соперника.

Рекомендуемая ставка: «Барселона» забьет два и более гола за 1.91.

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Футбол
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ФК Барселона
ФК Хетафе
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