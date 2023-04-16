16 апреля «Хетафе» на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» сыграет с «Барселоной» в 29-м туре чемпионата Испании. Встреча начнется по свистку арбитра Хуана Сантаны в 17.15 по московскому времени. Трансляция матча на онлайн-платформе «Okko Спорт» стартует в 17.05 мск.

Букмекеры считают каталонцев безоговорочным фаворитом поединка. На Хави и компанию предложена котировка 1.63, что соответствует примерно 59% вероятности. Ничья доступна за 3.93 (25%), успех «Хетафе» идет за 5.97 (16%).

Команда из пригорода Мадрида победила в трех последних домашних матчах. Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 5970 рублей.

Встреча первого круга на «Камп Ноу» завершилась в пользу «Барсы» (1:0). А предыдущий выезд «блауграны» на «Колисеум Альфонсо Перес» — нулевой ничьей. Тотал больше двух мячей идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.29.

В последних пяти играх и «Хетафе», и «Барселона» оформляли в среднем 1.40 гола за 90 минут. На обмен результативными ударами можно поставить за 2.24. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.66.

Три самых вероятных результата встречи, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

1:0 и 2:0 в пользу «Барсы» — за 5.65 и 6.70 соответственно;

0:0 — за 7.17.

Прогноз и ставка на матч «Хетафе» — «Барселона»

После громкого вылета из Кубка Испании каталонцы получили щелчок по носу еще и в ла лиге: сгоняли нулевую ничью с «Жироной» и упустили шанс существенно увеличить отрыв от проигравшего в том же туре «Реала». Хави до сих пор не может рассчитывать на травмированных Педри, Усмана Дембеле и Френки де Йонга, что сильно сказывается на созидании и качестве атакующих действий.

У команды Кике Флореса тоже не все гладко: в апреле «Хетафе» не победил еще ни разу. С начала месяца только ничья с «Атлетиком» (0:0) и поражение от «Реала Сосьедад» (0:2). Возможно, неудачи темно-синих связаны с тем, что матчи проходили не дома, ведь при родных трибунах они не проигрывают уже четыре встречи кряду — три победы и ничья.

При этом «блауграна» не уступила в 21 из 23 последних матчей против команды из пригорода Мадрида, а в двух недавних очных поединках соперников был оформлен лишь один мяч. Кажется, что, несмотря на все проблемы каталонцев, новой потери очков от Хави и компании ждать не стоит. Все-таки чемпионский титул — очень сильный мотиватор. Но и результативной эта игра вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 3.5 за 1.99.