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«Химки» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Химки» — «Динамо» 6 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Федор Смолов («Динамо»).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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В матче 26-го тура РПЛ «Динамо» предстоит выезд к одной из слабейших команд чемпионата — «Химкам» с 15-го места. Игра состоится на «Арене Химки», главный арбитр встречи Сергей Карасев даст стартовый свисток в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир начнется в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 55% вероятности исхода. Успех хозяев предложен за 4.19 (22%) — это наименее ожидаемый результат матча. Котировка на ничью — 4.09 (23%).

Ставка в 1000 рублей на фаворита в случае выигрыша принесет 1810 рублей. В первом круге «Динамо» уничтожило подмосковную команду (6:1) — это до сих пор самая крупная виктория бело-голубых в этом сезоне. Победная серия москвичей против «Химок» в РПЛ достигла уже трех встреч. Уверены в победе бело-голубых? Ф2(-1.5) дана за 3.00.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают серьезное превосходство гостей:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• триумф «Динамо» 2:1 — за 7.75;

• успех 2:0 — за 9.00.

Аналитики ждут еще одну яркую игру от «Динамо» и «Химок»: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.63, ТМ 2.5 — в серьезные 2.35. Команды нередко радуют ярким футболом — «верх» по голам заходил в трех последних поединках между ними.

Арсен Захарян (&laquo;Динамо&raquo; Москва). «Химки» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 мая 2023 года

Москвичи показывают неплохую результативность в чемпионате: в среднем за 90 минут отличаются 1.72 раза. Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 выстрела можно оформить за 1.69, ИТМ2 (1.5) — за 2.19. Эти рынки на «Химки» идут за 2.82 и 1.44 соответственно.

Вероятность того, что соперники обменяются точными ударами, оценена в 1.61, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.30. В пяти последних столкновениях в РПЛ они только дважды обменивались голами.

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