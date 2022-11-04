4 ноября в матче 16-го тура РПЛ «Химки» сыграют с «Оренбургом». Матч начнется в 19.00 по московскому времени на «Арене Химки», прямую трансляцию покажут сайт matvhtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало эфира — в 18.55 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Оренбурга» можно за 1.72, это примерно 58% вероятности исхода. Ничью и победу «Химок» эксперты оценили одинаково, котировка — 4.40 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход встречи в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Если считаете, что «Химки» не уступят дома, оформите ставку за 2.15.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.40, Ф2(0) — за 1.35.

В семи подряд матчах «Оренбурга» во всех турнирах прошел «верх» по голам, так что эксперты высоко оценивают шансы на тотал больше 2.5 мяча. Предложенная котировка — 1.58.

Оренбуржцы уже восемь матчей подряд забивают два и больше мяча — ИТБ2 (1.5) идет за 1.60.

Аналитики считают, что команды скорее огорчат друг друга, чем нет. Вариант «обе забьют» можно взять за 1.59.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 7.90;

• 2:1 в пользу гостей — за 7.90;

• 1:0 — за 9.30.