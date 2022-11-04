4 ноября в матче 16-го тура РПЛ «Химки» сыграют с «Оренбургом». Матч начнется в 19.00 по московскому времени на «Арене Химки», в прямом эфире его покажут сайт matvhtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.55 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у «Оренбурга» отличные шансы увезти домой три очка. Поставить на победу гостей можно за 1.72, это примерно 58% вероятности исхода. А вот ничью и победу «Химок» оценили одинаково, котировка — 4.40 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Если считаете, что команда Спартака Гогниева не уступит дома, оформите ставку за 2.20.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 3.40, Ф2(0) — за 1.34.

Пенальти — редкая история для «Оренбурга» и «Химок», на двоих они всего пять раз подходили к точке. Можно поставить на то, что 11-метрового не будет за 1.55.

«Верх» по голам проходил в девяти из десяти прошедших матчей «Оренбурга», поэтому эксперты не сомневаются в результативности встречи — на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.62.

Наиболее возможный точный счет — 1:1 за 7.70.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Оренбург»

«Химки» в жутком состоянии, со старта сезона они проиграли уже 12 матчей, а в последнем туре и вовсе были беспощадно унижены со стороны «Динамо». Команда Славиши Йокановича забила шесть мячей, а Спартак Гогниев заработал удаление и помочь команде советом не мог.

Впрочем, даже если бы такая возможность была, это вряд ли бы помогло «Химкам». Подмосковный клуб просто разучился играть в футбол, во всех турнирах после ухода Сергея Юрана красно-черные пропустили уже 40 мячей. А ведь противостоять им будет «Оренбург», который восемь последних официальных матчей забивает минимум два мяча. Голы от гостей будут.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.62.