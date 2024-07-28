Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Химки» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 28 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Химки» — «Спартак» 28 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
Telegram Дзен

«Спартак» во втором туре чемпионата России встретится с «Химками», которые после первого игрового дня находятся выше в турнирной таблице. Матч на «Арене Химке» пройдет 28 июля и начнется в 15.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада Василия Казарцева. Прямую трансляцию с 14.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

По мнению букмекеров, у гостей больше шансов на победу: поставить на этот исход можно за 1.90, что приблизительно 51% вероятности. Успех подопечных Франка Артиги предложен с котировкой 4.10 (23%), разделение очков идет за меньшие 3.75 (26%).

«Химки» не проиграли «Спартаку» в двух предыдущих домашних матчах. Вероятность того, что они не уступят и в предстоящей встрече, оценена в 1.96.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство гостей:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.60;

• 2:1 — за 7.60.

Эсекьель Барко (&laquo;Спартак&raquo;). «Химки» — «Спартак»: дебют Барко скрасит атаку красно-белых

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.80, обратный вариант дан за 2.00.

Комбинированное условие на победу «Спартака» и тотал больше 1.5 мяча доступно с котировкой 2.35.

2
0
Читайте также
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
Чалова готовы продать, а Личка обвинил игроков в желании выпить «пива с колбасой»
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Видеоподборка основных моментов открытия ОИ-2024 удалена с официальных ресурсов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: команде Мусаева вновь будет тяжело в обороне

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: где смотреть матч РПЛ 28 июля 2024 года онлайн в прямом эфире