«Спартак» во втором туре чемпионата России встретится с «Химками», которые после первого игрового дня находятся выше в турнирной таблице. Матч на «Арене Химке» пройдет 28 июля и начнется в 15.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада Василия Казарцева. Прямую трансляцию с 14.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

По мнению букмекеров, у гостей больше шансов на победу: поставить на этот исход можно за 1.90, что приблизительно 51% вероятности. Успех подопечных Франка Артиги предложен с котировкой 4.10 (23%), разделение очков идет за меньшие 3.75 (26%).

«Химки» не проиграли «Спартаку» в двух предыдущих домашних матчах. Вероятность того, что они не уступят и в предстоящей встрече, оценена в 1.96.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство гостей:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.60;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.80, обратный вариант дан за 2.00.

Комбинированное условие на победу «Спартака» и тотал больше 1.5 мяча доступно с котировкой 2.35.