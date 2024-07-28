28 июля Деян Станкович проведет второй официальный матч во главе «Спартака» — во втором туре РПЛ встретится с «Химками». Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главный арбитр — Василий Казарцев. Прямую трансляцию с 14.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Букмекеры считают красно-белых фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.90, что составляет примерно 51% вероятности. Выигрыш подмосковной команды доступен за 4.10 (23%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 3.75 (26%).

«Химки» не проиграли «Спартаку» в двух предыдущих домашних матчах. Вероятность того, что они не уступят и в предстоящей встрече, оценена в 1.96.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство гостей:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.60;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.80, обратный вариант дан за 2.00.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Спартак»

Химчане — лидеры РПЛ после первого тура по xG: набрали 3,26 балла, но отличились лишь раз. «Спартак» вообще не забил в прошлом матче, однако обладает мощным атакующим потенциалом: Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Михаил Игнатов и другие игроки явно способны на большее. Новичок красно-белых Эсекьель Барко, возможно, дебютирует за клуб против «Химок» — он уже тренируется с основой москвичей. Вдобавок в шести из семи предыдущих очных матчей команд во всех турнирах заходил рынок «обе забьют».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.80.