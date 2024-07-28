Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Химки» — «Спартак»: дебют Барко скрасит атаку красно-белых

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 28 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Эсекьель Барко («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
Telegram Дзен

28 июля Деян Станкович проведет второй официальный матч во главе «Спартака» — во втором туре РПЛ встретится с «Химками». Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главный арбитр — Василий Казарцев. Прямую трансляцию с 14.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

Букмекеры считают красно-белых фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.90, что составляет примерно 51% вероятности. Выигрыш подмосковной команды доступен за 4.10 (23%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 3.75 (26%).

«Химки» не проиграли «Спартаку» в двух предыдущих домашних матчах. Вероятность того, что они не уступят и в предстоящей встрече, оценена в 1.96.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство гостей:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.60;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.80, обратный вариант дан за 2.00.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. Станкович стартовал в «Спартаке» с поражения. С «Химками» будет не легче, чем с «Оренбургом»

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Спартак»

Химчане — лидеры РПЛ после первого тура по xG: набрали 3,26 балла, но отличились лишь раз. «Спартак» вообще не забил в прошлом матче, однако обладает мощным атакующим потенциалом: Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Михаил Игнатов и другие игроки явно способны на большее. Новичок красно-белых Эсекьель Барко, возможно, дебютирует за клуб против «Химок» — он уже тренируется с основой москвичей. Вдобавок в шести из семи предыдущих очных матчей команд во всех турнирах заходил рынок «обе забьют».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.80.

0
Читайте также
Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже
На Украине выступили против участия Хаматовой в Венецианском фестивале
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Рубин» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 27 июля 2024 года онлайн в прямом эфире