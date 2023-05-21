21 мая в Риме состоится главное теннисное событие выходных — россиянин Даниил Медведев сразится за титул с датчанином Хольгером Руне. Игра начнется приблизительно в 17.15 по московскому времени, в России она показана не будет. Единственный матч между соперниками на «мастерсе» в Монте-Карло в этом году завершился в пользу скандинава.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает Руне фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность этого исхода — примерно 55%. Успех Медведева оценен в 2.00 (45%).

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Медведев в Риме проиграл только один сет — Сапате в третьем круге. На то, что он возьмет хотя бы партию в противостоянии с Руне, котировка — 1.40. Успех датчанина 2:0, как в Монте-Карло, идет за 2.95.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 22.5 — в 1.98. Оба полуфинала на этом турнире получились «верховыми».

Успех Медведева с форой (+2.5) гейма идет за 1.58, выигрыш Руне с таким же гандикапом — за 1.48.

Даниил очень стабилен и спокоен на этом турнире, но он всегда готов «взорваться». На то, что по ходу финала один из игроков умышленно сломает ракетку, коэффициент — 8.00.

Идентичная котировка выставлена на условие, что кто-то проиграет свою подачу со счета 40-0. В противостоянии с Циципасом Медведеву удалось забрать такой гейм.

Прогноз и ставка на матч Хольгер Руне — Даниил Медведев

Медведев проводит потрясающий турнир на нелюбимом грунте, по ходу которого проиграл всего один сет, а с пути убрал опасных Зверева и Циципаса. Помогли ему в этом условия: римские корты подходят Даниилу по размеру, а судьи и болельщики лишь минимально выводят из равновесия. Сам россиянин рассказал, что в Италии получает большое удовольствие от игры.

В финале ему будет непросто, потому что Руне играет очень агрессивно и вдохновенно, переиграл Джоковича и совершил камбэк во встрече с Руудом. Также он в этом сезоне уже обыгрывал Медведева — в Монте-Карло со счетом 2:0 по сетам. Причем Даниилу не удалось добраться даже до тай-брейка. Но теперь он явно готов пободаться со скандинавом, а преимуществом россиянина станет ментальная устойчивость. Хольгер, например, в финале Монако против Рублева показал, как может подсаживаться физически и психологически.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 гейма за 1.83.

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