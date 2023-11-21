21 ноября сборные Хорватии и Армении сойдутся на стадионе «Максимир» в Загребе. Встреча заключительного тура квалификации чемпионата Европы-2024 начнется в 22.45 по московскому времени. Главный судья — Иван Кружльяк из Словакии. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» будет доступен с 22.35 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что три очка достанутся сборной Хорватии: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.16, что составляет примерно 81% вероятности. Успех коллектива Александра Петракова оценен котировкой 17.75 (6%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 7.50 (13%).

Выигрыш «Шашечных» с форой (-2) ждет вас за 1.83. Обратный рынок на гостей имеется за 1.89.

В первом круге парни Златко Далича одолели армян в Ереване с минимальным счетом (1:0). Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.30.

Специалисты не верят, что соперники огорчат друг друга: эта опция представлена за 2.64. На «обе забьют — нет» дали 1.49.

Самым ожидаемым автором взятия ворот назвали Анте Будимира. Точный выстрел форварда «Осасуны» можно взять за 1.96.

Индивидуальный тотал хорватов больше 2.5 мяча оценили в 1.84.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу Луки Модрича и компании. Этот результат предложили с коэффициентом 4.97.

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