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Сегодня, 01:00

Хорватия — Бразилия: эксперты назвали фаворита в матче 1/4 финала ЧМ

Евгений Коростелев
Неймар.
Фото Global Look Press
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9 декабря сборные Хорватии и Бразилии встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Игра состоится на стадионе «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райян и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
Бразилия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бразилию увесистым фаворитом встречи. На победу пентакампеонов в основное время можно поставить с коэффициентом 1.39, что приблизительно 71% вероятности исхода. Успех Хорватии оценен котировкой 9.30 (9%), ничья идет за чуть большие 5.00 (20%).

При ставке в 1000 рублей проход хорватов в полуфинал по итогам 90 минут можно выиграть 9300 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.10.

Вариант «обе забьют» предложено оформить за 2.12, противоположный исход — за 1.72.

Триумф Бразилии с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти доступен за скромные 1.18. На Хорватию с такими же условиями можно поставить за 5.60.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу Бразилии — 6.00;

  • 1:0 — 6.30;

  • 2:1 — 8.30.

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