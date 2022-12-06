Хорватия — Бразилия: эксперты назвали фаворита в матче 1/4 финала ЧМ

9 декабря сборные Хорватии и Бразилии встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Игра состоится на стадионе «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райян и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бразилию увесистым фаворитом встречи. На победу пентакампеонов в основное время можно поставить с коэффициентом 1.39, что приблизительно 71% вероятности исхода. Успех Хорватии оценен котировкой 9.30 (9%), ничья идет за чуть большие 5.00 (20%).

При ставке в 1000 рублей проход хорватов в полуфинал по итогам 90 минут можно выиграть 9300 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.10.

Вариант «обе забьют» предложено оформить за 2.12, противоположный исход — за 1.72.

Триумф Бразилии с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти доступен за скромные 1.18. На Хорватию с такими же условиями можно поставить за 5.60.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: