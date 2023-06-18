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Хорватия — Испания: прогноз на финал Лиги наций 18 июня 2023 года

Прогноз на финал Лиги наций Хорватия — Испания 18 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Лука Модрич на тренировке перед финалом Лиги наций.
Фото Global Look Press
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18 июня состоится финал третьего в истории розыгрыша Лиги наций. В матче за трофей на стадионе «Де Кейп» в голландском Роттердаме сойдутся Испания и Хорватия. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, главный арбитр встречи — немец Феликс Цвайер. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Финал
18 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Хорватия
Испания

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают команду Луиса де ла Фуэнте фаворитами: поставить на победу «красной фурии» в основное время можно с коэффициентом 2.11, это около 46% вероятности. Выигрыш хорватов доступен за 3.73 (25%), даже на ничью предложена меньшая котировка 3.43 (28%).

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода противостояния подчеркивают перевес испанцев:

• 1:1 идут за 6.37;

• 1:0 в пользу Испании — за 7.19;

• 0:0 — за 7.75.

Также можно поставить на викторию любой из команд с учетом овертайма и серии 11-метровых: триумф номинальных хозяев оценен в 2.43, гостей — за 1.54.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.78. В прошедших полуфиналах соперники отличились на двоих минимум по три раза.

Рынок на обмен результативными попаданиями предложен за 1.89, «обе забьют — нет» идет за 1.92.

Леонардо Бонуччи. Бонуччи и ван Дейк провалили полуфиналы Лиги наций. Ждать ли от них другого уровня в матче за бронзу?

Прогноз и ставка на финал Лиги наций Хорватия — Испания

Парни Златко Далича в полуфинале эффектно разделались с Нидерландами (4:2 в овертайме) и получили на один день больше отдыха. В отличной форме находится 37-летний лидер хорватов Лука Модрич — с оранжевыми он оформил 1+1 по системе «гол+пас. Полузащитник уже заявил, что мечтает выиграть дебютный трофей со сборной. «Шашечные» — один из сильнейших коллективов мира: на двух последних ЧМ они занимали второе и третье места. У Испании нет такой стабильности в результатах: в составе большое количество молодых игроков, из которых Де ла Фуэнте планирует лепить команду на будущее.

Рекомендуемая ставка: победа Хорватии в турнире за 2.43.

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