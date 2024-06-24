24 июня Хорватия и Италия встретятся в заключительном туре группового этапа Евро-2024. Сборные представляют квартет В, куда также попали Испания и Албания. Игра пройдет в Лейпциге на «Ред Булл Арене» и стартует в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Данни Маккели из Нидерландов. Прямой эфир встречи проведут онлайн-платформа «Okko Спорт» и телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». После второго тура «Шашечные» замыкают таблицу, «Скуадра адзурра» идет второй.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Италия: поставить на победу коллектива Лучано Спаллетти можно с коэффициентом 2.30, это приблизительно 39% вероятности. Триумф «Шашечных» предложили за 3.35 (30%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 3.25 (31%).

Выигрыш Хорватии с форой (0) оценили в 2.30. Котировка на Ф2(0) — 1.63.

ТБ и ТМ 2.5 мяча на «Ред Булл Арене» в Лейпциге доступны за одинаковые 1.90.

Специалисты не сомневаются, что соперники огорчат друг друга: рынок на обмен голами представлен за 1.65. На «обе забьют — нет» дали 2.25.

«Сухарь» в исполнении Джанлуиджи Доннаруммы можно взять за 3.15.

Два наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча указывают на ничью или победу «Скуадры адзурры» с минимальным перевесом: