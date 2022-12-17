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Сегодня, 17:00

Хорватия — Марокко: где смотреть матч чемпионата мира 17 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.
Фото Global Look Press
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17 декабря пройдет один из двух оставшихся матчей чемпионата мира в Катаре — Хорватия и Марокко сойдутся в игре за третье место. Встреча пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе, начало — в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде из Европы: поставить на успех хорватов в основное время можно с коэффициентом 2.35, вероятность — около 42%. Победа Марокко предложена с котировкой 3.10 (32%), ничья — за чуть большие 3.60 (26%).

Поставить на триумф хорватов с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.74, этот рынок на Марокко доступен за 2.22.

Аналитики считают, что матч может получиться результативным. При этом по турниру команды на двоих выдали лишь три игры, в которых вместе с соперниками пробили отметку в три забитых мяча. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 2.5 — за 2.00.

Сборные уже встречались на этом турнире в первом туре группового этапа. Тогда матч закончился вничью 0:0. Считаете, что «Атласские львы» снова как минимум не уступят «Шашечным»? Этот рынок оценен в 1.67.

Лионель Месси в&nbsp;матче против Хорватии. Сделает хет-трик или получит красную. Каким будет последний матч Месси на ЧМ?

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 6.50;

  • победа Хорватии 1:0 — за 8.10;

  • ее же успех 2:1 — за 8.80.

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