Прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата мира Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года

17 ноября в Катаре пройдет матч за третье место чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Хорватии и Марокко. Игра состоится на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, стартовый свисток арбитра Абдулрахмана Аль-Джассима из Катара прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 17.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Шашечных» фаворитами матча: поставить на победу команды Златко Далича в основное время можно с коэффициентом 2.36, что составляет примерно 41% вероятности. Успех Марокко доступен с котировкой 3.20 (31%), ничья идет за чуть большие 3.50 (28%).

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Поставить на победу Хорватии с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.74. Этот рынок на Марокко доступен за 2.22.

Свой прогноз на матч за третье место дал комментатор Денис Казанский. По его мнению, фаворитом предстоящей игры является африканская команда. «Хорватия — Марокко — 1:2. В стартовом туре ЧМ-2022 эти команды уже выдали между собой нули. Хватит! Фаворитами в борьбе за бронзовые медали вижу марокканцев. На их стороне эмоциональный заряд и ощущение незавершенного дела — после обиднейшего поражения в полуфинале», — поделился мнением комментатор.

Поставить на победу марокканцев со счетом 2:1 можно с коэффициентом 10.5.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество финалистов прошлого чемпионата мира:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа Хорватии 1:0 — за 7.70;

• ее же успех 2:1 — за 8.80.