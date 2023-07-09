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Хуберт Хуркач — Новак Джокович: прогноз на матч Уимблдона 9 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Хуберт Хуркач — Новак Джокович 9 июля
Артемий Кутейников
Новак Джокович на Уимблдоне-2023.
Фото Global Look Press
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Новак Джокович в четвертом раунде Уимблдона проведет матч с поляком Хубертом Хуркачем. Игра состоится 9 июля и начнется не раньше 13.00 по московскому времени. Спортсмены встречались друг с другом пять раз, во всех случаях победу одержал серб. В России легально не показывают турнир.

Андрей Рублей на&nbsp;Уимблдоне-2023. Прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублев — Александр Бублик 9 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Джокера огромным фаворитом: поставить на триумф второй ракетки мира можно за 1.06, что около 92% вероятности. Успех 26-летнего поляка предложен с котировкой 10.0 (8%).

Считаете, что Хуркачу по силам справиться с одним из сильнейших теннисистов мира? Ставка в 1000 рублей на поляка в случае выигрыша принесет 10000 рублей.

Наиболее вероятный, по прогнозам экспертов, результат поединка — доминирующая победа Ноле (3:0). Этот рынок оценен в 1.49.

Также предложены ставки на викторию любого из спортсменов с учетом форы:

• Ф1(-6.5) идет за 1.79, Ф2(6.5) — за 2.05;

• Ф1(-7.5) дана за 2.38, Ф2(7.5) — за 1.59.

Эксперты не ждут упорного противостояния: тотал геймов больше 33.5 предложен за солидные 1.98, ТМ 33.5 — за 1.85.

При этом на наличие тай-брейка предлагают коэффициент 1.60, обратный вариант можно забрать за 2.22.

Андрей Рублев. Прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублев — Александр Бублик 9 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Хуберт Хуркач — Новак Джокович

Ноле выглядит огромным фаворитом: он триумфатор двух последних розыгрышей Уимблдона, идет на втором месте в рейтинге ATP, выиграл 100% матчей на траве в 2023 году и ни разу в карьере не уступал Хуркачу (5:0 по личным встречам). Джокович еще не отдал на турнире ни одного сета. Вероятно, серб не сделает этого и в четвертом раунде.

Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (19.5) за 1.77.

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Прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублев — Александр Бублик 9 июля 2023 года