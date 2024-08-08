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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Иберия» — «Истанбул Башакшехир»: турецкий клуб не пожалеет «красных орлов»

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Иберия» — «Истанбул Башакшехир» 8 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Истанбул Башакшехир».
Фото Getty Images
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8 августа «Иберия» примет «Истанбул Башакшехир» в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный судья — Дэвид Дикинсон из Шотландии. Матч не покажут в России.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
08 авг, 19:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Сабуртало
Истанбул Башакшехир

Аналитики считают гостей безоговорочными фаворитами. На победу «серых сов» можно поставить с коэффициентом 1.38, вероятность такого исхода — примерно 68%. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Иберии» — за 8.00 (12%).

Фору (+1.5) на «красных орлов» предложили за 1.80. Ф(-1.5) для «Истанбула» ждет вас за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30. Обмен голами идет за 1.95, обратный рынок — за 1.85.

Наиболее вероятный счет, по версии экспертов, — 2:0 в пользу «Башакшехира». На этот результат дали котировку 7.50.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. Единственная победа «Краснодара» на старте сезона случилась в домашней кубковой игре с ЦСКА. Повторить подвиг в РПЛ будет сложно

Прогноз и ставка на матч «Иберия» — «Истанбул Башакшехир»

Команды начали нынешнюю еврокубковую кампанию со второго раунда квалификации Лиги конференций. «Красные орлы» прошли албанский «Партизани» (2:0, 0:0), «серые совы» разнесли «Ла Фиорита» из Сан-Марино (6:1, 4:0). В противостоянии с «Иберией» клуб из Турции тоже явный фаворит: в выходные грузинская команда сыграла вничью с аутсайдером чемпионата «Телави» (1:1), а в трех турах до этого потерпела три поражения подряд с общим счетом 1:6. Учитывая форму соперников, встреча на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси обещает высокую результативность.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.98.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Сабуртало
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