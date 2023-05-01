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Ига Свентек — Екатерина Александрова: прогноз на матч WTA Мадрид 1 мая 2023 года

Прогноз на матч WTA Мадрид Ига Свентек — Екатерина Александрова 1 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Ига Свентек.
Фото Global Look Press
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1 мая четвертая ракетка России Екатерина Александрова в 1/8 финала турнира в Мадриде сыграет с лидером рейтинга полькой Игой Свентек. Игра состоится последним запуском и начнется не ранее 22.20 по московскому времени. В России она показана не будет. Единственная очная встреча между соперницами завершилась в пользу Свентек.

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Ее же аналитики букмекерской компании Olimpbet считают безоговорочным фаворитом предстоящего матча. На победу Свентек можно поставить с коэффициентом 1.08, вероятность исхода — примерно 92%. Успех Александровой идет за 8.50 (8%).

При ставке в 1000 рублей на российскую теннисистку, если она выйдет в четвертьфинал, выплата составит 8500 рублей.

Единственный матч между теннисистками состоялся в Остраве в конце 2022 года, и тогда Александровой удалось выиграть сет. На то, что на этот раз она снова заберет хотя бы партию, котировка — 3.35.

Тотал больше 18.5 гейма оценен в 2.10, ТМ 18.5 — в 1.76.

Считаете, что Екатерина составит Иге конкуренцию? Ф1(+6.5) гейма идет за 1.94, Ф2(-6.5) — за 1.89.

Тай-брейк в матче можно оформить за 4.62. В предыдущей игре соперницы добрались до 13-го гейма.

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Прогноз и ставка на 1 мая 2023 года Ига Свентек — Екатерина Александрова

Свентек летит к очередному титулу — в Мадриде в матчах против Грабер и Перы она отдала девять геймов. Всего из последних 10 матчей она выиграла девять, восемь из них — в двух сетах. В том числе разгромила Соболенко в финале Штутгарта.

Александрова в столице Испании прошла Корне и Жен, но игра с китаянкой была очень непростой — трехсетовой — и продолжалась 2.5 часа. На 100% готовой ко встрече с Игой Екатерина вряд ли сможет быть, и это главная проблема, которая не позволит ей даже навязать борьбу. Против Свентек нужно быть максимально сильной как морально, так и физически.

Рекомендуемая ставка: Александрова выиграет меньше 6.5 гейма за 1.72.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Екатерина Александрова
Ига Свентек
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