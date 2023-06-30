30 июня первая ракетка мира Ига Свентек в полуфинале турнира в немецком Бад-Хомбурге сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти. Встреча начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в России она показана не будет. В личном противостоянии теннисисток это будет первый матч.

Неудивительно, что Свентек — безоговорочный фаворит игры. На победу польской спортсменки можно поставить с коэффициентом 1.04, вероятность этого исхода — примерно 96%. Успех Бронцетти доступен за сокрушительные 11.0 (4%).

Ставка в 1000 рублей на итальянку в случае ее выигрыша принесет выплату в 11 000 рублей, а чистая прибыль составит 10 000 рублей.

Эксперты уверены, что Ига заберет оба сета — счет 2:0 идет за 1.20.

Тотал больше 17.5 гейма оценен в 1.78, ТМ 17.5 — в 2.04. В двух последних матчах Свентек случился «низ».

Ее победа с форой (-6.5) доступна за 1.75. Если же верите, что итальянка окажет сопротивление, возьмите Ф2(+6.5) за 2.09.

Счет 6:0 в пользу одной из теннисисток в одном из сетов можно оформить за 4.50.

Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Лючия Бронцетти

Свентек разыгрывается к старту Уимблдона. В первом круге турнира в Бад-Хомбурге ей как раз попалась очень интересная и достойная соперница, которая помогла поймать ритм, — Татьяна Мария в прошлом сезоне играла в полуфинале Уимблдона. После победы над ней Ига отдала четыре гейма Тайкманн и пять — Блинковой. В 1/2 ее ждет менее искушенная итальянка Бронцетти.

Лючия до этого турнира особо не впечатляла на траве: провела всего пять матчей и проиграла три из них. Хотя и в Германии ее победы особо не впечатляют — переиграла она Грабер, Шериф и Грачеву, у которых тоже большой недостаток опыта игры на покрытии. Но по сравнению со Свентек Бронцетти тоже имеет немного навыков встреч на траве, а еще многое решит разница в классе. Победа польки должна быть легкой и быстрой.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 17.5 за 1.90.

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